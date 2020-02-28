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Малэнкий: Катя Адушкіна випустила дебютний альбом

Катя Адушкіна – найбільш популярна та активна блогер-підліток з Росії з аудиторією в більш, ніж п’ять млн підписників на YouTube і більш, ніж чотири млн в Instagram.

Вона випустила перший повноцінний альбом Малэнкий, до складу якого увійшло 9 треків.

У кожній з пісень розказана особиста історія 16-річної Каті, пов’язана з тим чи іншим етапом її життя, як творчого, так і особистого.

Читайте: Changes. Джастин Бибер выпустил новый альбом

 

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Раніше Факти ICTV писали, що новий альбом української співачки Джамали Свої вийшов 21 лютого. Це шостий студійний альбом співачки. Всього на платівці 10 композицій і дві пісні альтернативної версії.

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