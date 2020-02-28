Макс Барських – відомий український співак, що підкорив глядачів своєю скандальністю та унікальним стилем.
Початок кар’єри співака пов’язували зі Світланою Лободою.
Співачка була нерозділеним коханням Макса. У знак цього на одному зі своїх виступів артист у прямому ефірі навіть спробував порізати собі вени.
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Ефектні відеокліпи для співака вже 10 років знімає відомий продюсер Алан Бадоєв.
Факти ICTV публікують добірку кращих хітів Макса Барських.
Подруга-ночь
Туманы/Неверная
Лей, не жалей
Берега
Моя Любовь
Раніше Факти ICTV писали, що на одному з європейських концертів Макс Барських презентував новий сингл під назвою Небо льет дождем.
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