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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Настрій – п’ятниця! 5 кращих хітів Макса Барських

Макс Барських – відомий український співак, що підкорив глядачів своєю скандальністю та унікальним стилем.

Початок кар’єри співака пов’язували зі Світланою Лободою.

Співачка була нерозділеним коханням Макса. У знак цього на одному зі своїх виступів артист у прямому ефірі навіть спробував порізати собі вени.

Читайте: Лобода показала підтягнуту фігуру в золотому бікіні

Ефектні відеокліпи для співака вже 10 років знімає відомий продюсер Алан Бадоєв.

Факти ICTV публікують добірку кращих хітів Макса Барських.

Подруга-ночь

Туманы/Неверная

Лей, не жалей

Берега

Моя Любовь

 

Раніше Факти ICTV писали, що на одному з європейських концертів Макс Барських презентував новий сингл під назвою Небо льет дождем.

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