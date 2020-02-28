Соліст гурту Бумбокс Андрій Хливнюк прокоментував чутки про розлучення з дружиною Ганною Копиловою, з якою пробув у шлюбі 10 років.

Він попросив журналістів не влазити в його особисте життя.

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У коментарі журналісту Соломії Вітвіцькій Хливнюк сказав, що ніколи не потрібно приносити свою роботу з особистим.

– Це не ваша справа, зайчики. Але це, блін, не ваша справа, друзі мої. Як би так сказати, щоб не послати вас? Ніколи не приносьте свою роботу додому, і не тягніть домашні справи на роботу, і тоді у вас все буде добре, – сказав Хливнюк.

До слова, подружжя разом з 2010 року і виховують двох дітей. Андрій Хливнюк не любить афішувати своє особисте життя і рідко коли з’являється на публіці разом з дружиною.

Його жінка Ганна Копилова часто виступає в ролі режисера кліпів для гурту Бумбокс. Однак за інформацією ЗМІ, пара разом більше не живе.