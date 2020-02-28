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Пелтроу, Кардашян і Гомес. Зірки закликали одягнути маски через коронавірус

Через спалах коронавірусу у всьому світі багато зірок діляться секретами обережності під час подорожі.

Американська актриса Гвінет Пелтроу розповіла про роль у фільмі Заражені, який вийшов в 2011 році. У стрічці розповідається про загадковий вірус, який поширюється по всьому світу і вбиває десятки мільйонів людей.

– Я вже була в цьому фільмі. Залишайтеся в безпеці. Не потискайте руку. Часто мийте руки, – сказала Пелтроу.

Кім Кардашян була однією з перших зірок, хто через коронавірус подорожував в масці.

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До слова, багато зірок закликають носити маски в громадських місцях.

 

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Раніше Факти ICTV писали, що в Китаї підтверджено вже 78 тис. 824 випадків зараження на коронавірус.

Фото: Bellahadid

Джерело: The Sun

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