Пелтроу, Кардашян і Гомес. Зірки закликали одягнути маски через коронавірус

Через спалах коронавірусу у всьому світі багато зірок діляться секретами обережності під час подорожі.
Американська актриса Гвінет Пелтроу розповіла про роль у фільмі Заражені, який вийшов в 2011 році. У стрічці розповідається про загадковий вірус, який поширюється по всьому світу і вбиває десятки мільйонів людей.
– Я вже була в цьому фільмі. Залишайтеся в безпеці. Не потискайте руку. Часто мийте руки, – сказала Пелтроу.
Кім Кардашян була однією з перших зірок, хто через коронавірус подорожував в масці.
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До слова, багато зірок закликають носити маски в громадських місцях.
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Раніше Факти ICTV писали, що в Китаї підтверджено вже 78 тис. 824 випадків зараження на коронавірус.
Фото: Bellahadid