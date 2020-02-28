Останній тиждень був особливо багатим на успішні релізи та скандали у світі музики. Чого лише вартує порнокліп від Тілля Ліндеманна. Шуму навколо нього було багато, але трек так і не увійшов ні в один топ в Україні.

До слова, у Світлани Лободи також вийшов новий кліп на пісню Новый Рим. Однак, незважаючи на те, що ролик знімав іменитий український режисер Алан Бадоєв, співачку це від хейту не врятувало. Але і пісня в топах помічена не була, хіба що в YouTube Music на 11 позиції.

Цікавий факт, ну, або не дуже, але українські користувачі iTunes дуже сильно люблять російський реп, бо в топ-10 їх більшість. Однак лідерство все ж тримає український гурт Artik & Asti.

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Також нове відео показала GROSU, однак прем’єра пройшла тихо, а в рейтингах особливого успіху не здобула.

Якщо брати до уваги топ-10 Shazam і порівнювати з минулим тижнем, то тут картина особливо не змінилася. Традиційно українці шукають хітові пісні, які звучать на радіо та в TikTok.

Український співак Monatik представив відеороботу на свій ліричний хіт Сильно, який злетів у тренди YouTube Music. Також там засвітилися новинки від The Hardkiss (10 місце) і гурту Mozgi (3 місце). А ось лідерські позиції армі віддали своїм айдолам з BTS та їхньому новому синглу On.

Сьогодні також шанувальників потішила мама монстрів. Через три роки від крайнього релізу, Lady Gaga презентувала кліп на пісню Stupid Love. Однак в українських чартах її поки не видно.

Топ пісень на YouTube Music

Топ пісень на iTunes

Топ пісень на Shazam

Раніше Факти ICTV писали, що 27 лютого британська віртуальна група Gorillaz спільно з малійською співачкою Фатуматою Діаварою випустила кліп на пісню Désolé.