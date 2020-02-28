Jerry Heil (справжнє ім’я – Яна Шемаєва), що потрапила до фіналу нацвідбору Євробачення-2020 із піснею Vegan, в одному з інтерв’ю поділилась, що для неї значить веганство.
– Я довгий час практикую голодування. Для мене нормально пробути добу без їжі, тому що так я очищую свій організм. Найдовше я голодувала три дні. Але цьому завжди передує психологічна підготовка.
Яна розповіла, як сприйняла свою поразку на нацвідборі Євробачення. У фіналі виступу вона отримала 1 бал від суддів та 1 бал від глядачів.
– Читала багато коментарів, де люди писали, що я заспівала “нечисто”. Особисто моя претензія до виступу – на сцені було надто багато кольорів.
Читайте: Небейбі: Jerry Heil презентувала новий трек
За словами співачки, любов до музики їй заклали батьки.
– Перші уроки музики я відвідала у 2 роки, а першу пісню написала в 13. Батько привчав мене слухати оперні арії, а мама просто співала зі мною.
Мама Яни має свій акаунт у Instagram, де поширює музичні відео з донькою.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Добрий вечір! Не хочу впасти обличчям в грязь,тому що вчора сказала,що виставлятиму відео кожен день.Але якщо не виходитиме знімати,то наперед вибачаюсь🙏🏾 А сьогодні хочу заспівати пісню,яка мені дуже подобається.Надіюсь ,сподобається і вам💛 гортайте, щоб послухати продовження.
Jerry Heil додала, що у її родині теж бувають конфлікти.
– Я дуже люблю свою маму, але, окрім музики, ми багато у чому не сходимось. Мама виховувала у мене синдром відмінниці.
Співачка додала, що відвідує психолога: разом з ним вона проходить курс гештальт-терапії та пропрацьовує усі образи, що накопилися.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
У розмові про особисте життя Jerry Heil не змогла стримати сліз.
– Я не люблю День святого Валентина: мені ніколи не дарували валентинки. Пройшов час, і зараз я не вмію приймати увагу з боку чоловіків. Я розумію, що жодного разу не закохувалась.
Яна зізналась, що у свої 24 роки у неї ще не було сексу.
– Я відчуваю себе поламаною. Мені справді хочеться дарувати комусь своє тепло. Поділившись цим, можливо, я допоможу підліткам із такими ж проблемами.
Наприкінці інтерв’ю Jerry Heil назвала три речі, які роблять її щасливою: це природа, їжа та творчість.
Нагадуємо, раніше Jerry Heil прокоментувала своє ставлення до Євробачення. Вона заявила, що не вважає пісенний конкурс битвою за призові місця.
Фото: Jerry Heil