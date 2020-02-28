Jerry Heil (справжнє ім’я – Яна Шемаєва), що потрапила до фіналу нацвідбору Євробачення-2020 із піснею Vegan, в одному з інтерв’ю поділилась, що для неї значить веганство.

– Я довгий час практикую голодування. Для мене нормально пробути добу без їжі, тому що так я очищую свій організм. Найдовше я голодувала три дні. Але цьому завжди передує психологічна підготовка.

Яна розповіла, як сприйняла свою поразку на нацвідборі Євробачення. У фіналі виступу вона отримала 1 бал від суддів та 1 бал від глядачів.

– Читала багато коментарів, де люди писали, що я заспівала “нечисто”. Особисто моя претензія до виступу – на сцені було надто багато кольорів.

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За словами співачки, любов до музики їй заклали батьки.

– Перші уроки музики я відвідала у 2 роки, а першу пісню написала в 13. Батько привчав мене слухати оперні арії, а мама просто співала зі мною.

Мама Яни має свій акаунт у Instagram, де поширює музичні відео з донькою.

Jerry Heil додала, що у її родині теж бувають конфлікти.

– Я дуже люблю свою маму, але, окрім музики, ми багато у чому не сходимось. Мама виховувала у мене синдром відмінниці.

Співачка додала, що відвідує психолога: разом з ним вона проходить курс гештальт-терапії та пропрацьовує усі образи, що накопилися.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YouTube🎥 JERRY HEIL (@thejerryheil) 25 Фев 2020 в 7:53 PST

У розмові про особисте життя Jerry Heil не змогла стримати сліз.

– Я не люблю День святого Валентина: мені ніколи не дарували валентинки. Пройшов час, і зараз я не вмію приймати увагу з боку чоловіків. Я розумію, що жодного разу не закохувалась.

Яна зізналась, що у свої 24 роки у неї ще не було сексу.

– Я відчуваю себе поламаною. Мені справді хочеться дарувати комусь своє тепло. Поділившись цим, можливо, я допоможу підліткам із такими ж проблемами.

Наприкінці інтерв’ю Jerry Heil назвала три речі, які роблять її щасливою: це природа, їжа та творчість.

Нагадуємо, раніше Jerry Heil прокоментувала своє ставлення до Євробачення. Вона заявила, що не вважає пісенний конкурс битвою за призові місця.

Фото: Jerry Heil