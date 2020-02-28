Тіна Кароль закликала носити маски – шанувальники просять не розводити паніку

Українська виконавиця Тіна Кароль одягла респіратор і звернулася до українців із закликом одягати маски, щоб захистити себе і близьких.

– Оберігайте себе та інших. Бути готовим означає спокій! Здоров’я нам. Бережіть близьких і себе, – зазначила Кароль.

Однак в коментарях почали писати, що співачка нібито сіє паніку серед співвітчизників, адже ніякого коронавірусу в Україні немає.

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Тіна Кароль поспішила всіх заспокоїти та зазначити, що просто летить до сина Веніаміна, який живе і вчиться у Великій Британії, де вже зафіксували 13 випадків зараження коронавірусом.

– Вилітаю до синочку, тому необхідно вберегти його близьких і себе, – зазначила співачка.

Більшість коментарів під постом були схвальними, багато хто зазначив, що Тіні така стильна маска неймовірно личить.

Раніше Факти ICTV писали, що 65-річний актор Джекі Чан заявив, що не хворий на новий тип коронавірусу Covid-19. Він також висловив сподівання, що усі люди будуть здоровими і залишатимуться в безпеці.