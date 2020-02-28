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Вперше за три роки: Lady Gaga презентувала кліп на пісню Stupid Love

Популярна американська співачка Lady Gaga презентувала кліп на пісню Stupid Love.

Пісня наповнена гіпнотичним бітом і відносить нас до ранніх хітів артистки, з якими вона підкорювала світ, зокрема Just Dance, Boys Boys Boys і Poker Face.

До слова, останній раз Lady Gaga презентувала кліпи три роки тому, які входили в її крайній альбом Joanne.

Читайте: Озеро Комо та аніме: Gorillaz презентували трек Désolé

Очікується, що Stupid Love стане одним з синглів шостого студійного альбому співачки LG6.

Фото: ladygaga

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