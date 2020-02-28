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Всі кицьки танцюватимуть: MARUV показала відверте фото в боді і шубі

Епатажна українська співачка MARUV на своїй сторінці в Instagram поділилася з шанувальниками відвертим фото.

На знімку зірка позує в чорному боді та яскравій шубі.

– Скоро всі кицьки танцюватимуть з MARUV і Boosin, – написала співачка.

Образ MARUV доповнила чорним капелюхом і ефектним макіяжем.

Читайте: MARUV звернулася до українців з райвідділу поліції

 

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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

До слова, MARUV в Instagram привітала чоловіків на 23 лютого, чим викликала гнів у мережі.

Фото: Maruvofficial

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