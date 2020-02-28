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Видозмінений вуглець: вийшов другий сезон фантастичного серіалу

Другий сезон фантастичного серіалу Видозмінений вуглець з’явився на Netflix.

На платформі вже доступні всі серії фантастичного серіалу. У цьому сезоні вісім серій замість 10.

Одну з головних ролей виконав Ентоні Макі, який відомий по зйомках в кіновсесвіті Marvel і серіалі Чорне дзеркало.

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Також в мережі з’явився короткий огляд першого сезону. У другому сезоні серіалу історія розповідається через 30 років після подій першого.

Серіал заснований на книзі Річарда Моргана і розповідає про далеке майбутнє, в якому людство навчилося переносити свідомість в нові тіла, знаходячи безсмертя.

До слова, Видозмінений вуглець став одним з найдорожчих серіалів в історії Netflix. Перший сезон шоу коштував понад $200 млн.

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