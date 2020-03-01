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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Берлінале 2020: повний список переможців

У Німеччині завершився 70-й Берлінський кінофестиваль.

Головну нагороду – Золотого ведмедя, отримав іранський фільм Зла не існує. У фільмі розповідаються чотири філософські історії про людський вибір.

Незважаючи на те, що режисерові Мохаммаду Расулофу заборонили виїжджати з країни в 2017 році, приз вдалося забрати його доньці, а на прес-конференції вона включила батька по телефону.

Гран-прі журі отримала стрічка Елізи Хіттман Ніколи, рідко, іноді, завжди. За сюжетом сімнадцятирічна дівчина разом з подругою відправляється з провінції в Нью-Йорк, щоб зробити аборт. Однак її сім’я і однокласники нічого про це не знають.

Берлінале

Адіна Пінтіліє

Переможці фестивалю Берлінале-2020:

  • Срібний ведмідь за режисуру: Хон Сан Су (Жінка, яка бігла)

  • Срібний ведмідь за кращу жіночу роль: Паула Бер (Ундіна)

  • Срібний ведмідь за кращу чоловічу роль: Еліо Джерман (Прихований)
Еліо Джерман

Еліо Джерман

  • Срібний ведмідь за кращий сценарій: Погані казки (реж. Фабіо і Даміано ДьІнноченцо, Італія)

  • Срібний ведмідь за особливий художній внесок: Юрген Юргес (Дау. Наташа)
  • Золотий ведмідь за кращий короткометражний фільм Т (реж. Кіша Рей Візерспун, США)
  • Головний приз у секції Encounters дістався стрічці Твори і дні (реж. С. В. Вінтер, Андерс Едсторм, США).

Приз Міжнародної асоціації преси (ФІПРЕССІ) присудили фільму Ундіна режисера Крістіана Петцольда з Німеччини.

Раніше Факти ICTV публікували повний список переможців кінопремії Оскар.

Фото: Getty Images

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