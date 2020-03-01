Берлінале 2020: повний список переможців

У Німеччині завершився 70-й Берлінський кінофестиваль.

Головну нагороду – Золотого ведмедя, отримав іранський фільм Зла не існує. У фільмі розповідаються чотири філософські історії про людський вибір.

Незважаючи на те, що режисерові Мохаммаду Расулофу заборонили виїжджати з країни в 2017 році, приз вдалося забрати його доньці, а на прес-конференції вона включила батька по телефону.

Гран-прі журі отримала стрічка Елізи Хіттман Ніколи, рідко, іноді, завжди. За сюжетом сімнадцятирічна дівчина разом з подругою відправляється з провінції в Нью-Йорк, щоб зробити аборт. Однак її сім’я і однокласники нічого про це не знають.

Переможці фестивалю Берлінале-2020:

Срібний ведмідь за режисуру: Хон Сан Су (Жінка, яка бігла)

Срібний ведмідь за кращу жіночу роль: Паула Бер (Ундіна)

Срібний ведмідь за кращу чоловічу роль: Еліо Джерман (Прихований)

Срібний ведмідь за кращий сценарій: Погані казки (реж. Фабіо і Даміано ДьІнноченцо, Італія)

Срібний ведмідь за особливий художній внесок: Юрген Юргес (Дау. Наташа)

Золотий ведмідь за кращий короткометражний фільм Т (реж. Кіша Рей Візерспун, США)

Головний приз у секції Encounters дістався стрічці Твори і дні (реж. С. В. Вінтер, Андерс Едсторм, США).

Приз Міжнародної асоціації преси (ФІПРЕССІ) присудили фільму Ундіна режисера Крістіана Петцольда з Німеччини.

Раніше Факти ICTV публікували повний список переможців кінопремії Оскар.