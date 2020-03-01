Відома раніше як Борис Апрєль українська співачка-трансгендер Зіанджа знову кардинально змінила зовнішність та імідж.

Тепер її звуть Зі Фамелу. Фотографії з новим образом колишня Борис Апрєль опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

– Дивна, волелюбна і відкрита світові. Мене звуть Зі Фамелу, і сьогодні я народжуюся заново! На честь цього, для кожного з вас відкриті двері в мій авантюрний, спонтанний і вільний від суджень світ! Тут, в нескінченному Зараз, ви завжди можете бути собою, – написала Зі Фімелу.

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За словами співачки, її дебютний сингл повинен вийти у березні 2020 року.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zi Faámelu (@zifaamelu) 28 Фев 2020 в 2:19 PST

Вона додала, що в новому десятилітті хоче жити і любити на повній потужності і закликає її фанатів приєднуватися.

Нагадаємо, Борис Апрєль вже не вперше змінює імідж. У 2014 році він змінив стать і став Ейпріл.

Незадовго після цього він ще раз змінився і почав виступати під псевдонімом Зіанджа.

Фото: Zi Faamelu