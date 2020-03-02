Кайлі Дженнер показала гаряче фото у відвертій спідниці

Американська модель та учасниця телевізійного реаліті-шоу Сімейство Кардашьян Кайлі Дженнер поділилася з шанувальниками в Instagram серією нових фото.

На опублікованих кадрах зірка позує у відвертій спідниці, яка підкреслює фігуру.

Її образ доповнюють різні прикраси і ефектний макіяж.

– Збережіть місце для мене, – написала модель.

У 22-річної Кайлі Дженнер більш 164 млн підписників в Instagram. У 2016 році зірка отримала нагороду Teen Choice Awards в номінації Інтернет зірка.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie 🤍 (@kyliejenner) 1 Мар 2020 в 6:52 PST

Раніше Емілі Ратаковскі знялася в рекламі нижньої білизни для свого бренду Inamorata.

Фото: Кyliejenner

Джерело: Кyliejenner