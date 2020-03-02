Кайлі Дженнер показала гаряче фото у відвертій спідниці

Американська модель та учасниця телевізійного реаліті-шоу Сімейство Кардашьян Кайлі Дженнер поділилася з шанувальниками в Instagram серією нових фото.
На опублікованих кадрах зірка позує у відвертій спідниці, яка підкреслює фігуру.
Її образ доповнюють різні прикраси і ефектний макіяж.
– Збережіть місце для мене, – написала модель.
У 22-річної Кайлі Дженнер більш 164 млн підписників в Instagram. У 2016 році зірка отримала нагороду Teen Choice Awards в номінації Інтернет зірка.
Читайте: Майже вдалося: пишногруда модель намагалася прорватися на поле на Супербоулі (18+)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Раніше Емілі Ратаковскі знялася в рекламі нижньої білизни для свого бренду Inamorata.
Фото: Кyliejenner
Джерело: Кyliejenner