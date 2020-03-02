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Кавайна Барбі-принцеса: на UPark Festival 2020 виступить Poppy

У Києві на UPark Festival 2020 виступить американська співачка Морія Роуз Перейра, також відома як Poppy.

Фестиваль пройде в Sky Family Park з 16 по 19 липня.

До 2014 року Poppy виступала на фестивалях, присвячених соціальним мережам. 10 січня 2020 вийшов третій повноцінний альбом Poppy.

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Артистка називає себе кавайною Барбі-принцесою.

– Її образ – загадка сучасного попу, яку до сих пір не можуть розгадати. Космічна леді сміливо говорить про поняття гендерної ідентичності і закликає не боятися бути собою, – йдеться в повідомленні UPark Festival.

 

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Публикация от UPark Festival (@uparkfestival)


До речі, на UPark Festival виступлять також рок-групи Sum 41, Neck Deep, американський репер MGK та інші.

Раніше Факти ICTV писали, що My Chemical Romance воссоединились и выступят на UPark Festival 2020.

Фото: UPark Festival 2020

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