Літо кличе! Емілі Ратаковскі показала сідниці в купальнику

28-річна американська модель і актриса Емілі Ратаковскі поділилася з шанувальниками в Instagram відвертим фото.

На знімку зірка постала в яскравому купальнику, який підкреслив її фігуру.

– Літо кличе, – написала Ратаковскі під фото.

Більшості шанувальників сподобалося фото Емілі, але також знайшлися і ті, хто розкритикував модель за такий відвертий знімок.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 2 Мар 2020 в 7:26 PST

До слова, в лютому 2018 році після кількох тижнів відносин Емілі вийшла заміж за відомого актора і продюсера Себастьяна Бір-МакКларда.

Раніше Емілі Ратаковскі знялася в рекламі нижньої білизни для свого бренду Inamorata.

Фото: Еmrata