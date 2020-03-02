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Літо кличе! Емілі Ратаковскі показала сідниці в купальнику

28-річна американська модель і актриса Емілі Ратаковскі поділилася з шанувальниками в Instagram відвертим фото.

На знімку зірка постала в яскравому купальнику, який підкреслив її фігуру.

– Літо кличе, – написала Ратаковскі під фото.

Більшості шанувальників сподобалося фото Емілі, але також знайшлися і ті, хто розкритикував модель за такий відвертий знімок.

Читайте: Знову без білизни: Ратаковскі оголила груди в рекламі свого бренду

 

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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

До слова, в лютому 2018 році після кількох тижнів відносин Емілі вийшла заміж за відомого актора і продюсера Себастьяна Бір-МакКларда.

Раніше Емілі Ратаковскі знялася в рекламі нижньої білизни для свого бренду Inamorata.

Фото: Еmrata

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