Літо кличе! Емілі Ратаковскі показала сідниці в купальнику

28-річна американська модель і актриса Емілі Ратаковскі поділилася з шанувальниками в Instagram відвертим фото.
На знімку зірка постала в яскравому купальнику, який підкреслив її фігуру.
– Літо кличе, – написала Ратаковскі під фото.
Більшості шанувальників сподобалося фото Емілі, але також знайшлися і ті, хто розкритикував модель за такий відвертий знімок.
Читайте: Знову без білизни: Ратаковскі оголила груди в рекламі свого бренду
Посмотреть эту публикацию в Instagram
До слова, в лютому 2018 році після кількох тижнів відносин Емілі вийшла заміж за відомого актора і продюсера Себастьяна Бір-МакКларда.
Раніше Емілі Ратаковскі знялася в рекламі нижньої білизни для свого бренду Inamorata.
Фото: Еmrata