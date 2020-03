Рейв-гурт Little Big представить Росію на пісенному конкурсі Євробачення 2020.

Little Big на музичній сцені давно не новачки і мають сотні тисяч фанатів не тільки по всій Росії, але і у всьому світі.

Гурт успішно гастролює Європою і країнами СНД. У 2019 році Little Big виступали на Atlas Wеekend в Києві, а також збирали аншлаги в клубах української столиці.

Факти ICTV зібрали все, що відомо про гурт Little Big.

Біографія Little Big

Гурт утворився у Санкт-Петербурзі у 2013 році. 1 квітня вони випустили кліп Every Day I’m Drinking на YouTube і увірвалися на музичну сцену.

Перший виступ відбувся 2 липня цього ж року. Тоді гурт виступив на розігріві у Die Antwoord.

До складу гурту входять Ілля Прусикін, Сергій Макаров, Антон Ліссов і Софія Таюрська. Раніше серед учасників була Олімпія Івлєва, але у 2018 році залишила проект.

Перший альбом гурту With Russia From Love був випущений 17 березня 2014 року.

За словами Прусікіна, учасники гурту не вклали в свою розкрутку ні копійки, а просто знімали відео.

9 вересня 2015 року був випущений кліп на пісню Give Me Your Money за участю естонського репера Tommy Cash.

19 грудня 2015 року гурт випустив другий альбом – Funeral Rave і зайняв 8 місце в чарті російського iTunes і п’яте — в Google Play.

Відеокліпи гурту були відзначені на Berlin Music Video Awards 2016. Big Dick – посів перше місце в категорії Most Trashy, а Give Me Your Money – 3 місце в номінації Best Performer.

8 травня 2018 року гурт випустив першу частину альбому Antipositive і кліп Punks Not Dead, 5 жовтня — другу частину альбому і кліп Skibidi, який зібрав понад 320 млн переглядів.

У лютому 2019 року Skibidi отримав платиновий статус.

Нагадаємо, про те, що Little Big виступлять на Євробачення 2020 в Роттердамі (Нідерланди) стало відомо в ефірі одного з російських телеканалів. Конкурсна пісня буде представлена пізніше, можливо, 9 березня.