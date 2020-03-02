На міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2020, яке проходитиме в Роттердамі (Нідерланди), Росію представлятиме гурт Little Big.

Про це стало відомо у ефірі Першого каналу.

Конкурсна пісня буде представлена пізніше, можливо це буде 9 березня.

– Ми ніколи не думали, що нам випаде шанс представити Росію на Євробаченні, – зазначив лідер гурту Ілля Прусікін.

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Також він додав, що зробить все можливе на конкурсі.

– Пісня буде веселою. Не турбуйтеся за хореографію. З хореографією у нас все тіп-топ. Ми вам обіцяємо – ви будете здивовані, – заявив Прусікін.

Little Big – рейв-гурт з Петербурга, яка утворилася у 2013 році. Головним бенгером колективу поки залишається сингл Skibidi, який вже на YouTube зібрав понад 362 млн переглядів. Всього на рахунку Little Big чотири альбоми та понад 20 кліпів. Крім Ілліча до складу гурту входять Сергій Макаров (бек-вокал), Антон Ліссов (вокал, гітара), Софія Таюрска (вокал).

Нагадаємо, 22 лютого завершився національний відбір, за підсумками якого стало відомо, хто поїде на Євробачення 2020 від України.