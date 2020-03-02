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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Release Me: про що співатиме представник Бельгії Hooverphonic на Євробаченні

У 2020 році на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення, яке відбудеться у Роттердамі (Нідерланди), Бельгію представлятиме гурт Hooverphonic з піснею Release Me.

Факти ICTV підготували текст та переклад композиції, аби краще ознайомитися з конкурсантом.

Hooverphonic (Hoover – пилосос, phonic – акустичний) – бельгійський поп- та рок-гурт, який утворився у Фландрії в 1995 році. На цей час творчість гурту тяжіє до жанру лаунж.

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До складу колективу входять звукорежисер і басист Алекс Каллен, гітарист Раймонд Гертс і вокалістка Лука Крейсбергс. За стільки років існування, гурт встиг представити публіці 11 масштабних релізів, а також два live-альбоми.

Hooverphonic – Release Me

Release me

Don’t talk go away

Release me

It’s not right to make me stay

All the lies and all the pain

Only you can make them go away

Release me from this sad and losing game.

Випусти мене,

Не вмовляй,

Випусти мене,

Неправильно змушувати мене залишитися,

Вся брехня та вся біль –

Лише ти можеш їх прогнати,

Так, випусти мене з цієї безнадійної сумної гри.

Don’t say what I already know

Release me

only trouble steals the show

All those words won’t comfort me

It’s clear we’re not meant to be

Release me from this sad and losing game.

Не говори про те, що я вже знаю,

Випусти мене,

Увагу привертають лише проблеми,

Ніякі слова мене не втішать,

Адже ясно, що нам не судилося бути разом,

Так, випусти мене з цієї безнадійної сумної гри.

You’re all I want

A dangerous need

it s wrong to keep you close to me

If you dare

If you care

Then cut the ropes and float away

Yes release me

If you love me, let me go.

Ти – це все, що мені потрібно,

Але я несу нещастя,

Не можна допускати, щоб ти був поруч,

І якщо ти не боїшся, якщо тобі не все одно –

Розріж мотузки та лети за вітром,

Так, випусти мене, якщо любиш мене – відпусти.

Release me

Don’t talk go away

Release me

It’s not right to make me stay

All the lies and all the pain

Only you can make them go away

Release me from this sad and losing game.

Випусти мене,

Не вмовляй,

Випусти мене,

Неправильно змушувати мене залишитися,

Вся брехня та вся біль –

Лише ти можеш їх прогнати,

Так, випусти мене з цієї безнадійної сумної гри.

You’re all I want

A dangerous need

it s wrong to keep you close to me

If you dare

If you care

Then cut the ropes and float away

Yes release me

If you love me, let me go.

Ти – це все, що мені потрібно,

Але я несу нещастя,

Не можна допускати, щоб ти був поруч,

І якщо ти не боїшся, якщо тобі не все одно –

Розріж мотузки та лети за вітром,

Так, випусти мене, якщо любиш мене – відпусти.

All the lies and all the pain

Only you can make them go away

All those words won’t conquer me

It’s clear we are not meant to be

Yeah, release me from this sad and losing game

Oh, release me, oh, release me from this sad and losing game

Oh, release me, oh, release me from this sad and losing game.

Вся брехня і вся біль –

Лише тобі під силу їх прогнати,

Ніякі слова мене не підкорять,

Адже зрозуміло, що нам не судилося бути разом,

Так, звільни мене з цієї безнадійної сумної гри,

О, звільни мене, о, звільни мене з цієї безнадійної сумної гри,

О, звільни мене, о, звільни мене з цієї безнадійної сумної гри.

Нагадаємо, 22 лютого завершився національний відбір, за підсумками якого стало відомо, хто поїде на Євробачення 2020 від України.

Фото: Eurovision

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