Little Big представлять Росію на Євробаченні 2020, яке пройде в Роттердамі в Нідерландах.

Російський гурт існує з 2013 року. На їхньому рахунку два альбоми і один реліз, що складається з двох частин.

Little Big стали популярними завдяки відео Every Day I’m Drinking, яке вийшло 1 квітня 2013 року. Зараз у них 24 кліпи і один відеоальбом.

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З якою піснею Little Big представлятимуть Росію на Євробаченні поки невідомо, тому зараз ідеальний момент для того, щоб переслухати старі треки і переглянути їхні кліпи.

Факти ICTV зібрали п’ять найкращих хітів Little Big.

Skibidi

Faradenza

Give me your money

I’m ok

LollyBomb

Нагадаємо, про те, що Little Big виступлять на Євробачення 2020 стало відомо в ефірі одного з російських телеканалів. Конкурсну пісню представлять до 9 березня.