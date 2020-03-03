Актор електротеатру Станіславський та відеоблогер Антон Лапенко став новим гостем в програмі Юрія Дудя.

Ведучий представив його як нову зірку російського інтернету. У Instagram Лапенка 2,5 млн підписників, а на YouTube-каналі – 1,3 млн.

Блогер розповів, що багато років знімав короткі ролики, але популярними вони стали тільки в 2019 році, коли репост одного з них зробила російська актриса Ірина Горбачова.

Він зізнався, що йому дуже подобається знімати саме ретро-ролики, стилізовані під 80-ті та 90-ті роки минулого століття, хоча сам народився тільки в 1986 році.

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– Виявив дивовижну річ серед людей того часу – дивна, незрозуміла і конкретна інтонація. Вони говорять, як інженер (один з його героїв – Ред.) приблизно. Я не знаю, мені подобається цей час чомусь, – зазначив блогер.

Лапенко згадав про свою велику родину – у нього 11 братів і чотири сестри – і назвав їхні імена.

– Іноді було важкувато. Але у мене спогади лише хороші, теплі та приємні. Були моменти, коли взагалі не було їжі. І мама, як у Колобку, з того, що було, пекла хліб. Але це було так душевно. Я не пам’ятаю, щоб я страждав, – розповів блогер.

Нагадаємо, у лютому гостем в програмі Юрія Дудя був спеціальний кореспондент видання Коммерсантъ Андрій Колесников.