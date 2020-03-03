Букмекери оновили прогноз щодо переможця пісенного конкурсу Євробачення 2020.

Наразі перше місце з шансом на перемогу у 13% займає Daði & Gagnamagnið з Ісландії. Гурт представлятиме країну на Євробаченні 2020 з піснею Think About Things.

На другому місці розташувався російський гурт Little Big. Букмекери вважають, що в нього є шанс в 10% на перемогу у пісенному конкурсі навіть попри те, що представники РФ ще не представили свою пісню.

Хоча Little Big заявили, що для Євробачення 2020 підготують трек з бразильськими мотивами.

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Третє місце з коефіцієнтом 10% букмекери віддають Литві, яку представляє The Roop з піснею On Fire.

Україну наразі посунули на 23 місце з шансом на перемогу в 1%. До оновлення прогнозів наша країна займала 18 сходинку в рейтингу.

Нагадаємо, на Євробаченні 2020 Україну представлятиме гурт Go-A з піснею Соловей.

Джерело: Eurovision World