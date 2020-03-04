Alyona Alyona записала пісню GO! – офіційний саундтрек до спортивної драми Пульс, прем’єра якої запланована на 19 березня 2020 року.
У кліпі використано кадри з фільму. Він вийшов на офіційному Youtube-каналі FILM.UA Group.
Слова до пісні написала Alyona Alyona, автор музики – Вадим Алхутов.
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– Історія героїні дуже надихнула мене. Йти до мети, попри все, і залишатися при цьому людиною – чудовий сюжет, чудовий приклад, чудова справжня історія. Для мене честь писати про це і бути частиною цього, – заявила співачка.
Пульс – біографічна історія української чемпіонки-легкоатлетки Оксани Ботурчук.
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Alyona Alyona представила кліп на пісню Дикі танці, який зняли у стилі популярної серії відеоігор Grand Theft Auto.
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