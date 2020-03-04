PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

GO! Alyona Alyona випустила саундтрек до фільму Пульс

Alyona Alyona записала пісню GO! – офіційний саундтрек до спортивної драми Пульс, прем’єра якої запланована на 19 березня 2020 року.

У кліпі використано кадри з фільму. Він вийшов на офіційному Youtube-каналі FILM.UA Group.

Слова до пісні написала Alyona Alyona, автор музики – Вадим Алхутов.

Читайте: Коли ховають молодих: Alyona Alyona випустила новий трек

– Історія героїні дуже надихнула мене. Йти до мети, попри все, і залишатися при цьому людиною – чудовий сюжет, чудовий приклад, чудова справжня історія. Для мене честь писати про це і бути частиною цього, – заявила співачка.

Пульс – біографічна історія української чемпіонки-легкоатлетки Оксани Ботурчук.

Раніше Alyona Alyona представила кліп на пісню Дикі танці, який зняли у стилі популярної серії відеоігор Grand Theft Auto.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка