Не час помирати: прем’єру фільму про Джеймса Бонда перенесли через коронавірус

Прем’єра нового фільму про Джеймса Бонда Не час помирати відбудеться на сім місяців пізніше запланованої дати через поширення у світі нового коронавірусу.

У Великій Британії стрічка вийде в прокат 12 листопада 2020 року, у США – 25 листопада. Дати світового релізу повідомлять додатково.

В Україні картину повинні були показати 9 квітня.

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Не час помирати – 25 фільм про Джеймса Бонда, головну роль зіграє Деніел Крейг. Також до зіркового касту долучився Рамі Малек, який став головним антагоністом стрічки.

Раніше Факти ICTV писали, що Біллі Айліш представила пісню No Time To Die, яка стала заголовною композицією для нового фільму про пригоди Джеймса Бонда.

Фото: James Bond