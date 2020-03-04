Головним героєм шоу Холостяк у 2020 році став 34-річний пілот, власник льотної школи в США Макс Михайлюк.

Про професію пілота Максим мріяв ще з дитинства, потім багато працював, аби здобути освіту у найкращій льотній школі.

У 28 років у нього вийшло досягти своєї мети. До слова, мрії про небо у чоловіка були завдяки його батьку.

– Мій батько був авіадиспетчером. Я з дитинства часто ходив до нього на роботу, дивився, як злітають і сідають літаки, й уявляв, що одного разу теж піднімуся в небо за штурвалом одного з них. Можна сказати, що я здійснив і мрію батька, адже він завжди вірив у мене, – розповів Михайлюк.

Льотну школу Flymax в Маямі (США) холостяк відкрив у 2016, а для цього йому також довелося отримати ліцензію пілота-інструктора.

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Михайлюк на сьогодні має понад 4 тис. льотних годин. Крім того, він керує і невеликими літальними апаратами, і потужними лайнерами, а також може безпечно саджати літаки у складних гірських аеропортах.

Холостяку зараз доводиться жити на дві країни – США та Україна.

Пілот із США став новим Холостяком – що відомо про Михайлюка та перші фото / 2 фотографии Нагадаємо, прем’єра 10 сезону шоу Холостяк на СТБ відбудеться 6 березня.

Джерело: СТБ Теги: Холостяк Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter. 0

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