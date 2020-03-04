Рецензія на мульфільм Уперед: магія, яку ми забули

Студія Pixar, що робить для Disney їх найліпші мультфільми, приготувала для глядачів нове творіння. Дракони та мантікори, загадки та артефакти, пригоди і вічні сімейні цінності чекають попереду.

Сюжет

Мультфільм Уперед переносить глядачів у фентезійний край, де колись панувала магія. Та з часом прогрес і технології витіснили чари, як світло великого міста затьмарює сяйво зірок.

Тож уявіть лінивий світ, де феї розучилися літати та осідлали мотоцикли, а колись пруткі кентаври пересіли на позашляховики. Саме тут мешкають два брати-ельфи Єн та Барле.

Молодшому Єну виповнюється 16 років, і мама готує для синочка справжнє свято з тортом і вечіркою для друзів. Але найбільше наш герой бажав би побачити татка, котрого родина давно втратила через важку хворобу.

На диво, татусь лишив синам подарунок, який наказав дружині вручити, коли обом хлопцям виповниться 16. Ні, це не квиток у стриптиз-клуб, а магічний посох, що дозволить повернути батька до життя на один день, щоб він побачив синів дорослими.

Та за законами жанру під час ритуалу все йде шкереберть, і з того світу матеріалізується лише нижня половина татка. У хлопців є 24 години, щоб здійснити небезпечну подорож і виправити ситуацію, інакше остання в житті розмова з батьком буде з його ногами.

Учасник квесту знає, якщо стежка пряма, вона веде не туди.

Режисерська робота

За створення стрічки відповідала команда, яку ви знаєте за пригодами героїв Корпорації монстрів – режисер Ден Скенлон та виконавчий продюсер Піт Доктер. Скенлон сам в дитинстві втратив батька, тож для нього це особиста історія.

Як заведено у Pixar, анімація Уперед виглядає дорого-багато, а різноманіттю локацій позаздрить кожен, хто знає, скільки часу та сил займає створення анімаційних фільмів.

Втім, не покидає відчуття, що деяких персонажів та сцени ми вже бачили. Є побоювання, що Disney і в Pixar запровадив режим конвеєра для заробляння грошей, який не лишає місця експериментам. Наприклад, головні герої вийшли менш виразними, ніж другорядні персонажі. Особливо це стосується молодшого з братів.

Актори

В оригіналі головних героїв озвучили зірки першого ешелону – Том Голланд та Кріс Пратт. Прізвища українських акторів дубляжу ви навряд чули, проте, повірте, озвучено мультфільм на хорошому рівні.

Старший брат Барле виріс безалаберним фанатом квестів та карткових ігор. Він обожнює магічні штуки, знає напам’ять усі закляття та безмежно вірить у себе. Це суміш нерда й старшого брата-розбишаки.

Молодший Єн, навпаки, невпевнений у собі підліток, що не вірить в магію та уникає будь-яких конфліктних ситуацій. Одним словом, класичний герой дитячого кіно – сором’язливий невдаха з добрим серцем.

По суті, саме через молодшого з братів автори висловлюють головну ідею мультфільму. Тому його абсолютна невиразність засмучує. Бо останнє, що ви запам’ятаєте – це головного героя, якого автори просто змалювали з мультфільму Рататуй.

Враження

Мультфільм Уперед вийшов ще одним якісним творінням Pixar, що розважає, смішить та розчулює одночасно. Проте рука Disney відчувається, сюжетні повороти оригінальністю не відрізняються, адже велика студія не любить ризикувати.

Наприклад, анонсована поява першого в історії студії персонажа з нетрадиційною орієнтацією виявилася коротеньким епізодом, де другорядний герой жіночої статі мимохідь згадує про свою подружку та спільне виховання дитини.

Та названі недоліки компенсуються гумором і драйвом мультфільму Уперед. За смішними сценками і яскравими кольорами якось забуваєш, що на екрані конвеєрний мультик. Та й світ магічних істот, що за рутиною забули про чари, влучно підкреслює наше буття.

Це досі найкраще з того, що ви можете показати дітям у кіно сьогодні.

Тим паче, тут є притаманні Pixar важливі ідеї. Пригоди головних героїв нагадують, що не варто сприймати життя надто серйозно. Це квест, в якому не так важливо здобути приз, як те, з ким ти долаєш цей лабіринт.

Головний результат не в фіналі, а в самому шляху. Він і є метою, як і наші супутники. Тому у гонитві за перемогою не варто недооцінювати час, проведений з близькими. От де справжня магія, яку ми забули.

Сюжет: 7/10

Режисерcька робота: 7/10

Актори: 8/10

Враження: 8/10

Загальна оцінка: 7,5/10

Дмитро Сидоренко

Фото: Kinomania Films Distribution, IMDB

Відео: Kinomania Films Distribution