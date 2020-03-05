Новий сезон романтичного шоу Холостяк вже зовсім скоро з’явиться на екрані.
Прем’єра Холостяк 10 запланована на 6 березня 2020 року.
Творці шоу довго тримали інтригу, хто ж стане головним героєм.
Перший тизер проекту з’явився на телеканалі СТБ ще 21 січня.
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А от лише 11 лютого стало відомо, на чиє серце претендуватимуть дівчата.
Новим холостяком став пілот та власник льотної школи в Америці Макс Михайлюк.
Раніше Факти ICTV розповідали, що відомо про пілота з США Макса Михайлюка.
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