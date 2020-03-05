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Attention: про що співатиме представник Норвегії Ульрікке на Євробаченні

У 2020 році на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення, яке відбудеться у Роттердамі (Нідерланди), Норвегію представлятиме співачка Ульрікке (Ulrikke) з композицією Attention.

Євробачення 2020 Норвегія: про що пісня Ульрікке (Ulrikke) - Attention (текст, переклад)

Факти ICTV підготували текст та переклад пісні, аби краще ознайомитися з конкурсантом.

Ульрікке Брандсторп стала добре відома норвежцям, коли посіла друге місце в телешоу Stjernekamp (NRK) в 2018 році.

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Ulrikke – Attention

I find myself longing for attention
I’m not myself doing what I do
I know I may have hurt someone I love along the way
It wasn’t my intention
I lost myself doing what I do

I just want your attention
Oh, the crazy things I do

Я зловила себе на думці, що я жадаю уваги
Я сама не своя, роблячи те, що я роблю
Я знаю, що, напевно, образила того, кого я люблю,
Це не було моїм наміром,
Я втратила себе, роблячи те, що я роблю

Я просто жадаю твоєї уваги
О, божевільні речі, які я роблю

So why, why do I think it’s okay
Not being me ’cause of you?
And what do you want me to say?
What do you want me to do
To get your attention?
‘Cause I just want your attention

I fool myself just to make you happy
And when I do, it’s all the same to you (It’s all the same to you)

Oh, the crazy things I do

То чому, чому мені здається, що нормально,
Не бути самою собою через тебе?
І що ти хочеш, щоб я сказала?
Що ти хочеш щоб я зробила,
Щоб привернути твою увагу?
Тому що я просто жадаю твоєї уваги.

Я обманюю себе, щоб зробити тебе щасливим
Але коли я так вчиняю, тобі все одно (Тобі все одно)

О, божевільні речі, які я роблю

So why, why do I think it’s okay
Not being me ’cause of you?
And what do you want me to say?
What do you want me to do
To get your attention?

Oh, I don’t wanna do this no more
If I’m the only one here on the dance floor, on the dance floor
Oh

То чому, чому мені здається, що нормально,
Не бути самою собою через тебе?
І що ти хочеш, щоб я сказала?
Що ти хочеш щоб я зробила,
Щоб привернути твою увагу?

О, я не хочу більше так чинити
Якщо я одна тут,
на танцполі, на танцполі
Ох.

Why, why do I think it’s okay
Not being me ’cause of you?
And what do you want me to say?
What do you want me to do
To get your attention?
‘Cause I just want your attention

Так чому, чому мені здається, що нормально,
Не бути самою собою через тебе?
І що ти хочеш, щоб я сказала?
Що ти хочеш щоб я зробила,
Щоб привернути твою увагу?
Тому що я просто жадаю твоєї уваги..

Нагадаємо, 22 лютого завершився національний відбір, за підсумками якого стало відомо, хто поїде на Євробачення 2020 від України.

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