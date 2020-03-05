Євробачення 2020 Норвегія: про що пісня Ульрікке (Ulrikke) - Attention (текст, переклад)

У 2020 році на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення, яке відбудеться у Роттердамі (Нідерланди), Норвегію представлятиме співачка Ульрікке (Ulrikke) з композицією Attention.
Факти ICTV підготували текст та переклад пісні, аби краще ознайомитися з конкурсантом.
Ульрікке Брандсторп стала добре відома норвежцям, коли посіла друге місце в телешоу Stjernekamp (NRK) в 2018 році.
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Ulrikke – Attention
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I find myself longing for attention
I’m not myself doing what I do
I know I may have hurt someone I love along the way
It wasn’t my intention
I lost myself doing what I do
I just want your attention
Oh, the crazy things I do
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Я зловила себе на думці, що я жадаю уваги
Я сама не своя, роблячи те, що я роблю
Я знаю, що, напевно, образила того, кого я люблю,
Це не було моїм наміром,
Я втратила себе, роблячи те, що я роблю
Я просто жадаю твоєї уваги
О, божевільні речі, які я роблю
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So why, why do I think it’s okay
Not being me ’cause of you?
And what do you want me to say?
What do you want me to do
To get your attention?
‘Cause I just want your attention
I fool myself just to make you happy
And when I do, it’s all the same to you (It’s all the same to you)
Oh, the crazy things I do
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То чому, чому мені здається, що нормально,
Не бути самою собою через тебе?
І що ти хочеш, щоб я сказала?
Що ти хочеш щоб я зробила,
Щоб привернути твою увагу?
Тому що я просто жадаю твоєї уваги.
Я обманюю себе, щоб зробити тебе щасливим
Але коли я так вчиняю, тобі все одно (Тобі все одно)
О, божевільні речі, які я роблю
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So why, why do I think it’s okay
Not being me ’cause of you?
And what do you want me to say?
What do you want me to do
To get your attention?
Oh, I don’t wanna do this no more
If I’m the only one here on the dance floor, on the dance floor
Oh
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То чому, чому мені здається, що нормально,
Не бути самою собою через тебе?
І що ти хочеш, щоб я сказала?
Що ти хочеш щоб я зробила,
Щоб привернути твою увагу?
О, я не хочу більше так чинити
Якщо я одна тут,
на танцполі, на танцполі
Ох.
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Why, why do I think it’s okay
Not being me ’cause of you?
And what do you want me to say?
What do you want me to do
To get your attention?
‘Cause I just want your attention
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Так чому, чому мені здається, що нормально,
Не бути самою собою через тебе?
І що ти хочеш, щоб я сказала?
Що ти хочеш щоб я зробила,
Щоб привернути твою увагу?
Тому що я просто жадаю твоєї уваги..
Нагадаємо, 22 лютого завершився національний відбір, за підсумками якого стало відомо, хто поїде на Євробачення 2020 від України.
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