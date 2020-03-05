Євробачення 2020 Норвегія: про що пісня Ульрікке (Ulrikke) - Attention (текст, переклад)

Я зловила себе на думці, що я жадаю уваги

Я сама не своя, роблячи те, що я роблю

Я знаю, що, напевно, образила того, кого я люблю,

Це не було моїм наміром,

Я втратила себе, роблячи те, що я роблю

Я просто жадаю твоєї уваги

О, божевільні речі, які я роблю