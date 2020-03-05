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Dimitri Vegas & Like Mike стануть хедлайнерами Atlas Weekend 2020

DJ-дует Dimitri Vegas & Like Mike стане хедлайнером Atlas Weekend 2020 8 липня.

Найкращі діджеї світу, амбасадори фестивалю Tomorrowland і автори кількох його гімнів.

На їхньому рахунку величезна кількість нагород і яскравих колаборацій з Martin Garrix, Steve Aoki, David Guetta та іншими артистами.

Також у дуету є власний лейбл Smash The House.

Читайте: Atlas Weekend 2020: список учасників фестивалю

Dimitri Vegas & Like Mike вперше виступлять в Україні цього літа.


Нагадаємо, фестиваль пройде з 7 до 12 липня. Раніше Факти ICTV писали про хедлайнерів Atlas Weekend 2020.

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