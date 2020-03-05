Співачка Кеті Перрі та актор Орландо Блум перебувають в приємному очікуванні свого первістка.

Також Кеті поділилася тизером на її нове музичне відео на трек Never Worn White, яке ось-ось стане доступним для перегляду.

На відео видно, що співачка натякає на свою вагітність.

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You are cordially invited to the premiere of #NeverWornWhite Join me on the @YouTube watch page tonight at 8:30pm PT and chat with me (promise not a bot! ) before the video premieres at 9pm PT! pic.twitter.com/igYGhBKqWH — KATY PERRY (@katyperry) March 4, 2020

Нагадаємо, чутки про те, що 35-річна Кеті Перрі готується народити первістка від 43-річного Орландо Блума, з’явилися на початку лютого. Річ у тому, що співачка почала носити неоднозначні вбрання. Навіть одягаючись приталені плаття, артистка примудрялася всіляко прикривати живіт.