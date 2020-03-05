PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Кеті Перрі натякнула на свою вагітність

Співачка Кеті Перрі та актор Орландо Блум перебувають в приємному очікуванні свого первістка.

Також Кеті поділилася тизером на її нове музичне відео на трек Never Worn White, яке ось-ось стане доступним для перегляду.

На відео видно, що співачка натякає на свою вагітність.

Читайте: Вагітна Кеті Перрі презентувала кліп на пісню Never Worn White

Нагадаємо, чутки про те, що 35-річна Кеті Перрі готується народити первістка від 43-річного Орландо Блума, з’явилися на початку лютого. Річ у тому, що співачка почала носити неоднозначні вбрання. Навіть одягаючись приталені плаття, артистка примудрялася всіляко прикривати живіт.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка