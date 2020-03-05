Знаменита американська співачка Кеті Перрі презентувала кліп на трек Never Worn White.

У пісні Кеті співає про незаміжню дівчину, яка перебуває в очікуванні великих життєвих змін. Більше про зміст пісні читайте у перекладі Фактів ICTV.

Never Worn White – переклад

Never Worn White Ніколи не одягала білий You love the Hell out of me

And Heaven’s where we could be

I’ve stood on the edge of love

But never took the leap

And you took my armor off

And did it delicately

And I let my guard down

To show you what’s underneath

Thank God that you were man enough to come

Answer my mamma’s prayers

You asked the question, I said, Yes

But I’m scared Ти любиш мене до чортиків

І небо, де ми могли бути удвох,

Я стояла на краю кохання,

Але ніколи не робила стрибок.

І ти зняв мою броню

І зробив це делікатно

І я відпустила свою охорону

Щоб показати вам, що знаходиться внизу

Слава Богу, що ти був людиною, аби прийти

Відповідай на молитви моєї мами

Ти поставив запитання, я відповіла – Так,

Але я боюся. Cause I’ve never worn white

But I wanna get it right

Yeah, I really wanna try with you

No, I’ve never worn white

But I’m standin’ here tonight

‘Cause I really wanna say “I do”

I do Тому, що я ніколи не носила біле,

Але я хочу зробити це правильно

Так, я дуже хочу спробувати з тобою.

Ні, я ніколи не носила біле

Але я стою сьогодні тут увечері

Тому що я дуже хочу сказати “я це роблю”

я роблю See us in sixty years with a full family tree (I do)

Give my blood, sweat, and tears to reach our destiny (I do)

‘Cause love is a minefield, let’s take this war, baby (I do)

‘Cause at the end of it all, I choose you and you choose me (I do) Побачимося через 60 років з повноцінним генеалогічним деревом (я це роблю)

Дайте мою кров, піт і сльози, щоб осягнути нашу долю (я це роблю)

Тому, що любов – це мінне поле, давайте візьмемо цю війну, дитино (я це роблю)

Тому, що в кінці всього цього я вибираю тебе, а ти обираєш мене (я це роблю) Now let’s dance with each other (Dance with each other)

Mixin’ all of our colors

It’s so easy to surrender

When you finally find forever Тепер потанцюємо один з одним (танцюйте між собою)

Змішайте всі наші кольори

Це так легко здатися

Коли ти нарешті знайдеш назавжди No, I’ve never worn white, no

But I really wanna try with you

Yeah, I’ve never worn white

But I wanna get it right

‘Cause you really wanna say “I do”

‘Cause I doOh, I do, yeah, yeah

I do Ні, я ніколи не носила біле, ні,

Але я дуже хочу спробувати з тобою

Так, я ніколи не носила біле

Але я хочу зробити це правильно

Тому що ти справді хочеш сказати “я це роблю”

Тому, що я

О, я роблю, так, так

я роблю

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Never Worn White – кліп

Нагадаємо, вагітна від Орландо Блума Кеті Перрі 5 березня уперше презентувала кліп на пісню Never Worn White.

Чутки про те, що 35-річна Кеті Перрі вагітна від 43-річного Орландо Блума, з’явилися на початку лютого. Річ у тому, що співачка почала носити неоднозначні вбрання. Навіть одягаючись приталені плаття, артистка примудрялася всіляко прикривати живіт.

Однак сьогодні співачка підтвердила ці чутки.