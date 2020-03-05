Сидиш такий, а тут Тілль! Ліндеманна помітили в кафе Києва

5 березня в одному із закладів Києва був помічений лідер Rammstein і Lindemann Тілль Ліндеманн.
Сторіс з музикантом опублікував в Instagram Олексій Іщенко.
На відео Ліндеманн сідає за столик.
– Сидиш такий у Компоті, а тут Тілль, – написав у сторіс Олексій.
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До слова, сам співак опублікував сторіс на тлі напису Київ.
– Київ, побачимося завтра, – написав він.
На обличчі у Ліндеманна медична маска, на якій написано До біса коронавірус.
До слова, німецький гурт Lindemann виступить у Києві 6 березня 2020 року.
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