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Сидиш такий, а тут Тілль! Ліндеманна помітили в кафе Києва

5 березня в одному із закладів Києва був помічений лідер Rammstein і Lindemann Тілль Ліндеманн.

Сторіс з музикантом опублікував в Instagram Олексій Іщенко.

На відео Ліндеманн сідає за столик.

– Сидиш такий у Компоті, а тут Тілль, – написав у сторіс Олексій.

Читайте: Я не в рабстві, я в коханні: Лобода проговорилася про стосунки з Ліндеманном

До слова, сам співак опублікував сторіс на тлі напису Київ.

– Київ, побачимося завтра, – написав він.

На обличчі у Ліндеманна медична маска, на якій написано До біса коронавірус.

До слова, німецький гурт Lindemann виступить у Києві 6 березня 2020 року.

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