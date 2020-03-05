Популярна співачка Кеті Перрі опублікувала кліп на трек Never Worn White.

У пісні йдеться про страхи Перрі, однак співаючи вона розповідає про те, наскільки вона готова до щастя з іншою людиною.

– Ні, я ніколи не носила білого кольору.

Але я стою тут сьогодні вночі.

Тому, що я дуже хочу сказати:

Я це роблю, – йдеться у пісні.

Відео закінчується тим, що артистка у білій сукні торкається до живота перед тим, як на фінальній світлині показати округлий животик, натякнувши на свою вагітність.

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До слова, під час презентації тизеру до кліпу прихильники Кеті Перрі зрозуміли, що вона дійсно вагітна.

Чутки про те, що 35-річна Кеті Перрі вагітна від 43-річного Орландо Блума, з’явилися на початку лютого. Річ у тому, що співачка почала носити неоднозначні вбрання. Навіть одягаючись приталені плаття, артистка примудрялася всіляко прикривати живіт.