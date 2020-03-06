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Голландці готують альтернативні сценарії для Євробачення 2020 через коронавірус

Нідерландська компанія NPO, яка у 2020 році займається проведенням Євробачення в Роттердамі, заявила, що розгляне альтернативні плани дій у зв’язку з першим випадком смерті від коронавіруса Covid-19 у країні.

Однак мовник не уточнює, про які саме альтернативні сценарії йдеться.

Читайте: Прогноз букмекерів на Євробачення 2020: Little Big посунули Україну

Також поки не було ніяких заяв від Європейського суспільного мовника.

Нагадаємо, Нідерландах 6 березня помер 86-річний пацієнт, який раніше заразився коронавірусом. Всього в країні було зафіксовано 82 випадки зараження.

Джерело: ANP News

Фото: eurovision

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