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Холостяк 10: хто залишив шоу після першого ефіру і хто отримав троянди

6 березня відбулася прем’єра найромантичнышого реаліті-шоу Холостяк 10 з 34-річним пілотом, власником льотної школи у США Максимом Михайлюком у головній ролі.

Перше знайомство холостяка з 25 учасницями шоу традиційного проходило в форматі вечірки.

Щоб справити незабутнє враження на Макса, дівчата вдавалися до екстрагантним вчинків.

Одна приїхала на зустріч у багажнику лімузина, інша – танцювала на пілоні. А першу першу троянду в цьому сезоні отримала учасниця, яка не з’явилася на вечірку, а прислала відеозвернення своєї мами.

Читайте: Холостяк 2020: хто отримав першу троянду

Роза першого враження нікому не дісталася. Холостяк сказав, що всі дівчата прекрасні, і буде нечесно когось виділяти.

Наприкінці вечора після першої церемонії троянд відразу 10 дівчат поїхали додому.

Продовжать боротьбу 15 учасниць Холостяка 10.

Холостяк 2020

Раніше головний герой шоу Холостяк 10 – 34-річний пілот і власник льотної школи в США Максим Михайлюк – зізнався, чому прийшов на проект, від чого довелося відмовитися на час зйомок і чому побудувати відносини з українкою – важливо.

Фото: СТБ

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