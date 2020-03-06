У 1 випуску реаліті Холостяк 10 перша троянда на проекті дісталася дівчині на ім’я Лея.
Вона єдина з 25 претенденток не прийшла на першу зустріч із головним героєм Максимом Михайлюком.
Ведучий Григорій Решетник показав холостяку відеозвернення її мами – і це спрацювало.
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Макс вирішив піддатися авантюрі та подарувати першу троянду наосліп.
Раніше головний герой шоу Холостяк 10 – 34-річний пілот і власник льотної школи в США Максим Михайлюк – зізнався, чому прийшов на проект, від чого довелося відмовитися на час зйомок і чому побудувати відносини з українкою – важливо.
Фото: СТБ
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