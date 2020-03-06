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Холостяк 2020: хто отримав першу троянду

У 1 випуску реаліті Холостяк 10 перша троянда на проекті дісталася дівчині на ім’я Лея.

Вона єдина з 25 претенденток не прийшла на першу зустріч із головним героєм Максимом Михайлюком.

Ведучий Григорій Решетник показав холостяку відеозвернення її мами – і це спрацювало.

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Макс вирішив піддатися авантюрі та подарувати першу троянду наосліп.

Холостяк 2020

Раніше головний герой шоу Холостяк 10 – 34-річний пілот і власник льотної школи в США Максим Михайлюк – зізнався, чому прийшов на проект, від чого довелося відмовитися на час зйомок і чому побудувати відносини з українкою – важливо.

Фото: СТБ

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