Американська співачка Demi Lovato представила кліп на пісню I Love Me. У ролику багато посилань до боротьби артистки з її наркозалежністю.

У пісні співається про любов та турботу до себе самого, а також про те, як негативні думки можуть згубно впливати на наше життя.

Читайте: Новая сила киски: альтер его MARUV Shlakoblochina презентувала свою першу пісню

– Цей трек присвячений любові до себе. Це гімн. Він говорить про те, як сильно ми впливаємо на самих себе, а також про негативні розмови наодинці з собою. Як легко ми можемо це слухати. Але, коли ви збираєтеся любити себе? – заявила співачка.

Нагадаємо, в ніч на 25 липня 2018 року друзі знайшли Demi Lovato непритомною. Її госпіталізували в одну з лікарень Лос-Анджелеса з передозуванням. Після цього співачка кілька місяців лікувалась у реабілітаційній клініці. Крім того, Demi Lovato страждає від біполярного розладу.

Однак зараз співачка оговталася і почала 2020 рік з успішного виступу на Grammy 2020, на якому зал аплодував їй стоячи. Потім вона виконала гімн Америки на фінальній грі Національної футбольної ліги США.

Фото: ddlovato