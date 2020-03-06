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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Кіска MARUV та груди Ані Лорак: топ хітів 2020 на YouTube Music, iTunes і Shazam

Останній тиждень ознаменувався досить цікавими релізами. Так, Кеті Перрі в синглі Never Worn White зізналася, що вагітна.

Зі свого боку Demi Lovato випустила кліп, який закликає любити та цінувати себе. Композиція також відсилає нас до боротьби співачки з наркозалежністю.

Не обійшлося і без порно-скандалу в шоу-бізнесі. Цього разу в ньому опинилася співачка MARUV, яка презентувала новий проект Shlakoblochina відвертими фото сідниць у стрінгах. Крім того, Shlakoblochina вже випустила пісню Новая сила киски. Ну що ж, чекаємо на кліп.

Чиатйте: Новая сила киски: альтер его MARUV Shlakoblochina презентувала свою першу пісню

Не втратила можливість зайвий раз роздягнутися й Ані Лорак в новому кліпі Я бы летала. До слова, максимальне місце, на яке потрапив трек – 12 у рейтингу YouTube.

До речі, через тиждень Monatik таки скорилися тренди YouTube, які він очолив.

Цікаво, що головні хіти тижня в iTunes і Shazam майже не відрізняються, а українських артистів там, як і раніше, практично немає.

Топ пісень на YouTube Music

Топ пісень на Shazam

Топ пісень на iTunes

Раніше Факти ICTV писали, що популярна співачка Кеті Перрі опублікувала кліп на трек Never Worn White.

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