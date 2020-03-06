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Новая сила киски: альтер его MARUV Shlakoblochina презентувала свою першу пісню

Так зване альтер его популярної співачки MARUV Shlakoblochina презентувала свою першу пісню під назвою Новая сила киски.

Відомо, що трек увійде в міні-альбом Fatality.

До слова, у проекта навіть з’явилася своя сторінка в Instagram, відверті фото на якій викликали хвилю обурення серед українських користувачів.

Читайте: Всі кицьки танцюватимуть: MARUV показала відверте фото в боді і шубі

Однак під постом з посиланням на пісню зараз більшість хвалебних відгуків про пісню.

Раніше Факти ICTV писали, що популярна співачка Кеті Перрі опублікувала кліп на трек Never Worn White.

Фото: SHLAKOBLOCHINA

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