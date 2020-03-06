Відома співачка Віра Брежнєва в ефірі популярного шоу Comment Out з’їла сирі пельмені.
За умовою завдання, Віра Брежнєва в Instagram мала написати коментар Ігорю Крутому: Якщо ми хочемо зробити цей світ кращим, треба не базікати, а діяти!! Коротше, час прибити тебе лопатою !!!!
Однак співачка відмовилася писати такий коментар під відео, на якому зафільмована племінниця Ігоря Крутого. За це їй довелося з’їсти сирі пельмені.
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Участь в шоу також взяв відомий комік Сергій Свєтлаков.
До слова, нещодавно співачка відзначила День народження. Їй виповнилося 38 років.
Раніше Віра Брежнєва видалила з Instagram майже всі фото зі своїм чоловіком Костянтином Меладзе.
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