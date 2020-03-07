На СТБ 6 березня відгримів перший випуск шоу Холостяк 2020. Це було знайомство холостяка з учасницями шоу та їх офіційне представлення.

Вразити головного героя шоу Макса Михайлюка намагалися 25 дівчат, проте за підсумками церемонії троянд лише 15 учасниць продовжили боротьбу за серце холостяка.

Макс Михайлюк – власник льотної школи в США, який вирішив, що йому час знайти свою другу половинку.

Цікаво, що вперше за 10 сезонів шоу холостяк відмовився вручати троянду першого враження.

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Факти ICTV зібрали всіх дівчат, які отримали троянди, щоб ви могли визначитися, хто з них найбільше підходить головному герою шоу Холостяк. А також хто з учасниць найсексуальніша.

Раніше головний герой шоу Холостяк 10 – 34-річний пілот і власник льотної школи в США Максим Михайлюк – зізнався, чому прийшов на проект, від чого довелося відмовитися на час зйомок і чому побудувати відносини з українкою – важливо.