Коронавірус в Японії змусив Кеті Перрі й Орландо Блум відкласти весілля

35-річна співачка Кеті Перрі та 43-річний актор Орландо Блум, які днями підтвердили чутки про те, що чекають на первістка, планували зіграти весілля в Японії у 2020 році.

Проте зіркова пара вирішила призупинити процес підготовки до церемонії у зв’язку з побоюваннями, пов’язаними з поширенням коронавірусу у цій країні.

Спочатку весілля планувалося на початку літа в Японії, на яку дату його перенесли – поки невідомо.

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Нагадаємо, вагітна від Орландо Блума Кеті Перрі 5 березня уперше презентувала кліп на пісню Never Worn White.

Чутки про те, що 35-річна Кеті Перрі вагітна від 43-річного Орландо Блума, з’явилися на початку лютого. Річ у тому, що співачка почала носити неоднозначні вбрання. Навіть одягаючись приталені плаття, артистка примудрялася всіляко прикривати живіт. Однак 5 березня співачка підтвердила ці чутки.

Джерело: Daily Star