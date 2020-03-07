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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Помер Девід Пол – один із близнюків у комедії Няньки

У віці 62 років помер актор-культурист Девід Пол – один з братів-близнюків, які зіграли у знаменитій голлівудській комедії Няньки (1994).

Брат-близнюк Пітер підтвердив його смерть, не назвавши причину.

Але ЗМІ пишуть, що артист нібито помер уві сні.

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Девід і Пітер Пол народилися 8 березня 1957 року. Першим на світ з’явився саме Девід. Вони захоплювалися футболом, єдиноборствами, а потім бодібілдингом.

Їхній дебют у кіно відбувся у 1982 році, коли на екрани вийшла комедія Вашингтонське таксі, через два роки був уже Лицар доріг, Хлопець з Фламінго, Брати-варвари, Грабіжники з великої дороги та Няньки.

 

 

Нещодавно Факти ICTV писали про смерть Ендрю Вітералла – відомого британського діджея.

Джерело: Evolutionofbodybuilding.net

Фото: davidpaulart

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