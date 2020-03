Помер Девід Пол – один із близнюків у комедії Няньки

У віці 62 років помер актор-культурист Девід Пол – один з братів-близнюків, які зіграли у знаменитій голлівудській комедії Няньки (1994).

Брат-близнюк Пітер підтвердив його смерть, не назвавши причину.

Але ЗМІ пишуть, що артист нібито помер уві сні.

Девід і Пітер Пол народилися 8 березня 1957 року. Першим на світ з’явився саме Девід. Вони захоплювалися футболом, єдиноборствами, а потім бодібілдингом.

Їхній дебют у кіно відбувся у 1982 році, коли на екрани вийшла комедія Вашингтонське таксі, через два роки був уже Лицар доріг, Хлопець з Фламінго, Брати-варвари, Грабіжники з великої дороги та Няньки.

Just heard that David Paul one half of the barbarian brothers passed yesterday. Some of you may remember those awesomely silly films.

Just woke up to the news that one of the legendary BarBros, David Paul, has passed away. Go pay tribute to one half of the titanic twins by checking out some of his most legendary roles: pic.twitter.com/6atFSW3iXr

— HorrorMovieBBQ.com (@HorrorMovieBBQ) March 7, 2020