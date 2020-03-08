PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Двоє: Макс Барських презентував пісню українською мовою

Популярний виконавець Макс Барських презентував трек Двоє українською мовою та mood-відео до нього.

В Instagram співак опублікував пост з моментом ролика та привітав усіх жінок з 8 березня.

Читайте: Кіска MARUV та груди Ані Лорак: топ хітів 2020 на YouTube Music, iTunes і Shazam

– Усіх дівчаток, дівчат, мам і бабусь вітаю з цим теплим святом весни! Дякую за ваше кохання та ніжність. Сьогодні, з нагоди свого 30-річчя, я вирішив зробити для вас музичний подарунок і випустити у світ неймовірно чуттєву композицію Двоє українською мовою, – зазначив Макс Барських.

Раніше Факти ICTV писали, що популярна співачка Кеті Перрі опублікувала кліп на трек Never Worn White.

Фото: max_barskih

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка