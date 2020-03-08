Популярний виконавець Макс Барських презентував трек Двоє українською мовою та mood-відео до нього.
В Instagram співак опублікував пост з моментом ролика та привітав усіх жінок з 8 березня.
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– Усіх дівчаток, дівчат, мам і бабусь вітаю з цим теплим святом весни! Дякую за ваше кохання та ніжність. Сьогодні, з нагоди свого 30-річчя, я вирішив зробити для вас музичний подарунок і випустити у світ неймовірно чуттєву композицію Двоє українською мовою, – зазначив Макс Барських.
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Раніше Факти ICTV писали, що популярна співачка Кеті Перрі опублікувала
кліп на трек Never Worn White.
Фото: max_barskih
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