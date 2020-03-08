Для багатьох чоловіків 8 березня – справжній іспит, однак для зірок українського шоу-бізнесу – це звична справа.

Як зірки вітають своїх дружин з Міжнародним жіночим днем, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Український співак Михайло Хома, який відомий під псевдонімом DZIDZIO записав для жінок відео з привітаннями.

View this post on Instagram A post shared by DZIDZIO (@dzidzio) on Mar 7, 2020 at 10:04pm PST

Артист Іван Дорн також висловив свої привітання.

– Усі квіти для вас, улюблені, – написав співак.

View this post on Instagram Vse cvety dlya vas, lyubimiye! A post shared by Ivan Dorn (@dorn_ivan) on Mar 7, 2020 at 11:56pm PST

Телеведуча Леся Нікітюк привітала усіх з весною та побажала бути коханими і забувати про комплекси.

– Вірте в себе, ви найкращі! Кожна з нас знайде своє щастя, – написала артистка, опублікувавши звабливе фото.

Чоловік Насті Каменських Потап опублікував фото сина та написав, що вони удвох вітають жінок з їхнім днем.

View this post on Instagram С 8м марта! Мы с @potapchiq всех девчонок 🌷#8марта A post shared by Oleksii Potapenko (@realpotap) on Mar 8, 2020 at 12:36am PST

До привітань також доєдналася співачка MamaRika.

Також Олексій Потапенко записав відео-привітання зі своїм сином.

View this post on Instagram С 8м Марта!!!!!! @realpotap @potapchiq #8марта A post shared by Oleksii Potapenko (@realpotap) on Mar 7, 2020 at 12:07am PST

Журналіст та телеведучий на каналі ICTV Вадим Карп’як оригінально привітав жінок з 8 березня.

View this post on Instagram Ламай систему! Не вези тюльпани коханій, вези кохану тюльпанам. A post shared by Vadym Karpiak (@vadymkarpiak) on Mar 7, 2020 at 11:51pm PST

Співачка ONUKA написала, що 8 березня це – першочергово, день боротьби за права жінок.

Опублікувавши пісню українською мовою, артист Макс Барських також висловив привітання з Міжнародним жіночим днем.

Ірина Білик також не залишилася остронь цього свята.

View this post on Instagram Девчонки,с ПРАЗДНИКОМ ❤️🌹💄👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ #8марта2020 A post shared by Ирина Билык (@bilyk_iryna) on Mar 8, 2020 at 12:39am PST

Лідер рок-гурту SunSay Андрій Запорожець побажав жінкам сонця та улюбленої музики.

До слова, Факти ICTV підготували для вас низку привітань з 8 березня, аби ви змогли привітати своїх рідних та близьких.

Листівки на 8 березня – чудовий спосіб привітати жінок, особливо, якщо немає змоги зробити це особисто. Також ви можее використати оригінальні привітання з 8 березня або короткі привітання в СМС.