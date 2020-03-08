Для багатьох чоловіків 8 березня – справжній іспит, однак для зірок українського шоу-бізнесу – це звична справа.
Як зірки вітають своїх дружин з Міжнародним жіночим днем, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Український співак Михайло Хома, який відомий під псевдонімом DZIDZIO записав для жінок відео з привітаннями.
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Артист Іван Дорн також висловив свої привітання.
– Усі квіти для вас, улюблені, – написав співак.
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Телеведуча Леся Нікітюк привітала усіх з весною та побажала бути коханими і забувати про комплекси.
– Вірте в себе, ви найкращі! Кожна з нас знайде своє щастя, – написала артистка, опублікувавши звабливе фото.
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З весною вас!!! Бусінки🌸🌸🌸Кохайте і будьте коханими! Забувайте всі свої комплекси, викидайте з голови погані думки!!! Вірте в себе, ви найкращі! Кожна з нас знайде своє щастя! Якщо падаєте, зробіть сексуальну фотку і впєрьоооод до нового😆❤️❤️❤️Ваша Ле🍓 Photo @vicoolyasaida
Чоловік Насті Каменських Потап опублікував фото сина та написав, що вони удвох вітають жінок з їхнім днем.
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До привітань також доєдналася співачка MamaRika.
Також Олексій Потапенко записав відео-привітання зі своїм сином.
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Журналіст та телеведучий на каналі ICTV Вадим Карп’як оригінально привітав жінок з 8 березня.
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Ламай систему! Не вези тюльпани коханій, вези кохану тюльпанам.
Співачка ONUKA написала, що 8 березня це – першочергово, день боротьби за права жінок.
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Що ми взагалі святкуємо? Першочергово, день боротьби за права жінок, який згодом трансформувався у привід, аби подякувати тобі за те, що ти народилася жінкою з усіма кліше, які тільки міг на тебе повісити патріархальний світ. Кожен може сприймати цей день по-різному. Та погодьтесь, поняття «слабка стать», яке виступає ключовим наративом цього свята, це точно не про жінку тут і зараз. Для сьогоднішніх нас 8 березня — привід наголосити, що в сучасному світі мільйони жінок, які змінюють його на краще. Зокрема, й в музиці. Ми бачимо, як на музичних фестивалях по всьому світі дійсно домінують артисти чоловічої статі, а дебати стосовно гендерної нерівності на музичних преміях мають своє підґрунтя. Та жінок у нашій сфері, які пробивають стіни, справді, чимало — вони змінюють уявлення про жанри та використовують свої голоси не лише для співу. Україна не є винятком. Навпаки! Наш музичний ландшафт крок за кроком, не втомлюсь повторювати, змінюють Alyona Alyona, Alina Pash, Nastia, Zavoloka, Dakh Daughters, Оксана Линів… Чи святкую я таким неймдропінгом впливовість та успіх музикантів? Скоріше, акцентую увагу на тому, що як і у музиці, так і в інших сферах, багато жінок, які на рівних правах із чоловіками, змінюють цей світ. І хоча для мене весна восьмого дня, як і для всіх, хто народився в радянські часи, буде загорнута в целофан від червоних тюльпанів, я пишаюсь моментом, в якому ми всі живемо, творимо і змінюємо цей світ! ⠀ Фото — @michael_fedorak Стиль — @lesiapatoka Мейк — @rymakova Зачіска — @sanakotok
Опублікувавши пісню українською мовою, артист Макс Барських також висловив привітання з Міжнародним жіночим днем.
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Всех девочек, девушек, мам и бабушек поздравляю с этим теплым праздником весны! Спасибо за вашу любовь и нежность. Сегодня, в честь своего 30-летия, я решил сделать для вас музыкальный подарок и выпустить в мир невероятно чувственную композицию #ДВОЄ на украинском языке. Растворяйтесь в любви и наслаждайтесь нашим mood-видео на YouTube! ❤️ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ #новыйальбом1990 #NezemnayaWorldTour2020 #1990Двоє ⠀ #BADOEV2020
Ірина Білик також не залишилася остронь цього свята.
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Девчонки,с ПРАЗДНИКОМ ❤️🌹💄👯♀️👯♀️👯♀️👯♀️👯♀️👯♀️👯♀️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ #8марта2020
Лідер рок-гурту SunSay Андрій Запорожець побажав жінкам сонця та улюбленої музики.
До слова, Факти ICTV підготували для вас низку привітань з 8 березня, аби ви змогли привітати своїх рідних та близьких.
Листівки на 8 березня – чудовий спосіб привітати жінок, особливо, якщо немає змоги зробити це особисто. Також ви можее використати оригінальні привітання з 8 березня або короткі привітання в СМС.