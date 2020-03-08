У тобі прекрасне все! Alyona Alyona оголила груди та привітала українок зі святом

Українська хіп-хоп-виконавиця Alyona Alyona (Альона Савраненко), поділилася з шанувальниками пікантним знімком з відпочинку на Балі.

Артистка на ньому позувала без білизни прикривши груди кокосами.

Крім того, у пості вона привітала жінок зі святом та закликала любити себе.

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– Ти – сильна, ти – розумна, ти – креативна, ти – незалежна! В тобі прекрасне все! – написала Alyona Alyona.

Раніше Факти ICTV писали, що Alyona Alyona записала пісню GO! – офіційний саундтрек до спортивної драми Пульс, прем’єра якої запланована на 19 березня 2020 року.