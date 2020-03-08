У тобі прекрасне все! Alyona Alyona оголила груди та привітала українок зі святом

Українська хіп-хоп-виконавиця Alyona Alyona (Альона Савраненко), поділилася з шанувальниками пікантним знімком з відпочинку на Балі.
Артистка на ньому позувала без білизни прикривши груди кокосами.
Крім того, у пості вона привітала жінок зі святом та закликала любити себе.
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– Ти – сильна, ти – розумна, ти – креативна, ти – незалежна! В тобі прекрасне все! – написала Alyona Alyona.
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ДЛЯ НЕЇ ⠀ Ти — сильна, ти — розумна, ти —креативна, ти — незалежна! В тобі прекрасне все! Все, що ти робиш, зроблене з любов‘ю! Ти — чудова мама, сестра, дружина, подруга! Ти — унікальна Будь завжди собою, люби себе і сій добро ⠀ ‼️Для вас, дівчата, від мене справжній, жіночий подарунок. Бокс краси! Щоб виграти його потрібно: ⠀ Бути підписаною на мій інстаграм та телеграм-канал (посилання у шапці профілю) В коментарях відміть свою подругу (кількість коментарів не обмежена, один комент = одна відмітка) Лайкнути цей пост ⠀ Вже завтра оберу переможницю, яка отримає бокс краси
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