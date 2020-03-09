Анджеліна Джолі пояснила, чому жінки заслуговують на повагу

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі поділилася думками, чому жінки заслуговують на повагу і любов у Міжнародний жіночий день.

Вона пояснила, що чим сильнішими вони ростуть, тим більше зможуть віддати своїй сім’ї та суспільству.

У день 8 березня вона написала лист, у якому зазначила, що сьогодні досить часто зловживають такою рисою характеру, як турботливість.

Адже очікується, що дівчина, коли виросте, буде тільки піклуватися про когось і жертвувати собою. Дівчат часто змушують думати, що їм добре тільки тоді, коли вони служать іншим, і егоїстичні або не мають рації, якщо коли-небудь зосереджуються на своїх власних потребах і бажаннях.

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Зважаючи на таку ситуацію, Анджеліна Джолі зазначає, що м’якість характеру маленьких дівчаток, їхні відкритість, інстинкт виховання і допомоги іншим повинні цінуватися, а не піддаватися насильству.

Вона звертає увагу на те, що суспільство повинне зробити набагато більше, щоб захистити жінок не тільки, коли їхні права порушуються, а й від несправедливого ставлення і від того, що часто залишається непоміченим.

Тому Анджеліна Джолі у Міжнародний жіночий день закликала цінувати жінок і дбати про них.

Нагадаємо, у Києві 8 березня відбувся Марш жінок, які вимагали ратифікувати Стамбульську конвенцію про запобігання насильству над жінками.

Джерело: Time