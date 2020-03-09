PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Помер легендарний актор Макс фон Сюдов

Шведський актор Макс фон Сюдов помер у Франції у віці 90 років.

Макс фон Сюдов

Останньою акторською роботою фон Сюдова став фільм Курськ режисера Томаса Вінтерберга, що вийшов у 2018 році.

Читайте: Померла актриса з серіалу Сабріна – маленька відьма Келлі Накахара

Кар’єру фон Сюдов почав у 1949-му, він знявся, зокрема, в 11 фільмах Інгмара Бергмана: Сьома печатка, Сунична галявина, Особа, Причастя, Дівоче джерело, Година вовка, Сором.

Після цього Сюдов працював в Голлівуді: Три дні Кондора, Дюна, Ханна і її сестри, Пробудження, Особлива думка, Острів проклятих.

Для юної аудиторії він також зіграв роль триокого ворона в популярному серіалі Гра престолів.

Нещодавно Факти ICTV писали про смерть Девіда Пола – одного із близнюків у комедії Няньки.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка