Шведський актор Макс фон Сюдов помер у Франції у віці 90 років.

Останньою акторською роботою фон Сюдова став фільм Курськ режисера Томаса Вінтерберга, що вийшов у 2018 році.

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Кар’єру фон Сюдов почав у 1949-му, він знявся, зокрема, в 11 фільмах Інгмара Бергмана: Сьома печатка, Сунична галявина, Особа, Причастя, Дівоче джерело, Година вовка, Сором.

Після цього Сюдов працював в Голлівуді: Три дні Кондора, Дюна, Ханна і її сестри, Пробудження, Особлива думка, Острів проклятих.

Для юної аудиторії він також зіграв роль триокого ворона в популярному серіалі Гра престолів.

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