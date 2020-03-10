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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Чак Норріс вбив Мертве море: найкращі меми та жарти про Крутого Вокера

Чак Норріс 10 березня святкує свій ювілей. Акторові виповнюється 80 років.

Чак Норріс, як актор прославився своїми ролями в бойовиках, в яких він завжди виглядає незламним, зокрема Крутий Вокер: Правосуддя по-техаськи, Війна Логана, Нестримні. Однак роль Вокера, крутого техаського рейнджера, залишилася за Чаком назавжди. Непереможний борець за справедливість, який одним ударом може завалити цілу юрбу озброєних бандитів.

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Саме це і породило незліченну кількість жартів про Чака Норріса. З нагоди дня народження актора, Факти ICTV зібрали найкращі меми та жарти.

Чак Норріс святкує день народження! Найкращі меми та жарти про актора

  • Чак Норріс ніколи не спить. Він вичікує.
  • Це Чак Норріс вбив Мертве море.
  • Насправді армію Ксеркса зупинив Чак Норріс. А триста спартанців померли від захоплення.
  • Кот Чака Норріса перед приходом господаря переклеїв шпалери і заново обшив пуф
  • Чак Норріс може дорахувати до нескінченності. Двічі.
  • Чак Норріс може довести жінку до оргазму просто вказавши на неї пальцем зі словами Буйя-я!
  • Оззі Осборн одного разу відкусив голову кажану. Щоб залишитися неперевершеним, Чак Норріс відкусив голову Бетмену.
  • У Супермена є піжама з Чаком Норрісом.
  • Одного разу Чак Норріс з’їв три двухкілограмових стейка за годину, причому перші сорок п’ять хвилин він був зайнятий сексом з офіціанткою.
  • Чак Норріс може вбити двох мисливців одним зайцем.
  • Насправді Чак Норріс не писав свої книги, просто слова від страху самі складалися в готові речення.
  • Чак Норрис мемы
  • Чак Норрис мемы
  • Чак Норрис мемы
  • Чак Норрис мемы
  • Чак Норрис мемы
  • Чак Норрис мемы
  • Чак Норрис мемы
  • Чак Норрис мемы
  • Чак Норрис мемы
  • Чак Норрис мемы
Чак Норріс вбив Мертве море: найкращі меми та жарти про Крутого Вокера / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що 65-річний актор Джекі Чан заявив, що не хворий на новий тип коронавірусу Covid-19. Він також висловив сподівання, що усі люди будуть здоровими і залишатимуться в безпеці.

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