Чак Норріс святкує день народження! Найкращі меми та жарти про актора

Чак Норріс 10 березня святкує свій ювілей. Акторові виповнюється 80 років.
Чак Норріс, як актор прославився своїми ролями в бойовиках, в яких він завжди виглядає незламним, зокрема Крутий Вокер: Правосуддя по-техаськи, Війна Логана, Нестримні. Однак роль Вокера, крутого техаського рейнджера, залишилася за Чаком назавжди. Непереможний борець за справедливість, який одним ударом може завалити цілу юрбу озброєних бандитів.
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Саме це і породило незліченну кількість жартів про Чака Норріса. З нагоди дня народження актора, Факти ICTV зібрали найкращі меми та жарти.
- Чак Норріс ніколи не спить. Він вичікує.
- Це Чак Норріс вбив Мертве море.
- Насправді армію Ксеркса зупинив Чак Норріс. А триста спартанців померли від захоплення.
- Кот Чака Норріса перед приходом господаря переклеїв шпалери і заново обшив пуф
- Чак Норріс може дорахувати до нескінченності. Двічі.
- Чак Норріс може довести жінку до оргазму просто вказавши на неї пальцем зі словами Буйя-я!
- Оззі Осборн одного разу відкусив голову кажану. Щоб залишитися неперевершеним, Чак Норріс відкусив голову Бетмену.
- У Супермена є піжама з Чаком Норрісом.
- Одного разу Чак Норріс з’їв три двухкілограмових стейка за годину, причому перші сорок п’ять хвилин він був зайнятий сексом з офіціанткою.
- Чак Норріс може вбити двох мисливців одним зайцем.
- Насправді Чак Норріс не писав свої книги, просто слова від страху самі складалися в готові речення.
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Чак Норріс вбив Мертве море: найкращі меми та жарти про Крутого Вокера / 5 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, що 65-річний актор Джекі Чан заявив, що не хворий на новий тип коронавірусу Covid-19. Він також висловив сподівання, що усі люди будуть здоровими і залишатимуться в безпеці.Теги: Чак НоррісЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...Завантаження...
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