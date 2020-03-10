Чак Норріс святкує день народження! Найкращі меми та жарти про актора

Чак Норріс 10 березня святкує свій ювілей. Акторові виповнюється 80 років.

Чак Норріс, як актор прославився своїми ролями в бойовиках, в яких він завжди виглядає незламним, зокрема Крутий Вокер: Правосуддя по-техаськи, Війна Логана, Нестримні. Однак роль Вокера, крутого техаського рейнджера, залишилася за Чаком назавжди. Непереможний борець за справедливість, який одним ударом може завалити цілу юрбу озброєних бандитів.

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Саме це і породило незліченну кількість жартів про Чака Норріса. З нагоди дня народження актора, Факти ICTV зібрали найкращі меми та жарти.