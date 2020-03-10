Коронавірус в США змусив Сильвестра Сталлоне вдягнути медичні рукавички

Відомого американського актора Сильвестра Сталлоне помітили у білих медичних рукавичках в одному із супермаркетів Лос-Анджелеса.
Очевидці переконані, що це пов’язано з поширенням інфекції коронавірусу.
У магазині Сталлоне запасався здоровою органічною їжею.
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У мережі встигли пожартувати, що актор вчасно змінив свої боксерські рукавички на медичні.
До слова, у Лос-Анджелесі не зареєстровано жодного випадку коронавірусу.
Однак станом на 10 березня в США зафіксували 754 випадки зараження вірусом Covid-19
Раніше Факти ICTV повідомляли, що Кеті Перрі та Орландо Блум вимушено перенесли дату свого весілля у зв’язку з коронавірусом. Пара планувала одружитися влітку 2020 року в Японії.
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