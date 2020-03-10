Відомого американського актора Сильвестра Сталлоне помітили у білих медичних рукавичках в одному із супермаркетів Лос-Анджелеса.

Очевидці переконані, що це пов’язано з поширенням інфекції коронавірусу.

У магазині Сталлоне запасався здоровою органічною їжею.

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У мережі встигли пожартувати, що актор вчасно змінив свої боксерські рукавички на медичні.

До слова, у Лос-Анджелесі не зареєстровано жодного випадку коронавірусу.

Однак станом на 10 березня у США зафіксували 754 випадки зараження вірусом Covid-19.

До слова, Кеті Перрі та Орландо Блум вимушено перенесли дату свого весілля у зв’язку з коронавірусом. Пара планувала одружитися влітку 2020 року в Японії.

Сильвестр Сталлоне вдягнув медичні рукавички проти коронавірусу” width=”594″ height=”769″ />

К слову, в Лос-Анджелесе не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

Однако по состоянию на 10 марта в США зафиксировали 754 случая заражения вирусом Covid-19.

К слову, Кэти Перри и Орландо Блум вынужденно перенесли дату своей свадьбы в связи с коронавирусом. Пара планировала пожениться летом 2020 году в Японии.